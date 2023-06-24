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18:21, 24 июня 2023Россия

Бойцы ЧВК «Вагнер» оцепили пивзавод в Воронеже

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли территорию пивзавода в Воронеже
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заняли территорию воронежского пивзавода. Об этом RT рассказала сотрудница пивного завода.

«"Вагнер" стоит, оцепили завод. Они охраняются надежными объектами. Сейчас они (сотрудники) там сидят, не могут выехать, директор там думает, как эвакуировать народ», — утверждает она.

Вместе с тем другой источник сообщил RT, что в настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» покинули территорию пивзавода.

Ранее власти опровергли информацию о захвате «Вагнером» администрации Усть-Лабинска. Согласно сообщению оперштаба Краснодарского края, в анонимных Telegram-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК «Вагнер» администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко.

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    Алиса Удовик
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