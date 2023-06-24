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18:05, 24 июня 2023Россия

Власти опровергли информацию о захвате «Вагнером» администрации Усть-Лабинска

Оперштаб Кубани опроверг информацию о захвате ЧВК «Вагнер» администрации Усть-Лабинска

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Информация о захвате бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» администрации Усть-Лабинска Станислава Гайнюченко и его главы является недостоверной. С таким опровержением выступили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«В анонимных Telegram-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Такие сообщения — провокация и фейк», — говорится в публикации.

По их информации, Гайнюченко подтвердил, что он находится на рабочем месте. В самом городе на данный момент обстановка стабильная, все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают штатно, добавили в оперштабе.

Ранее Telegram-канал Mash завил, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала устанавливать пулеметы в Ростове-на-Дону и минировать дороги.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Позднее Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

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    Никита Абрамов
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