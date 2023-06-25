В Подмосковье полностью восстановили движение по мостам

Минтранс Подмосковья сообщил о восстановлении движения по мостам в регионе

В Подмосковье полностью восстановлено движение по мостам, оно осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса Московской области.

«Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что также восстановлено движение автобусных маршрутов.

Днем 24 июня Минтранс Московской области сообщал о частичном перекрытии трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Движение было ограничено на мостах через реку Оку на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», а также на 103-м километре трассы М-2 «Крым».

Такое решение было принято в связи с действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.