Россиянам назвали порядок действий в случае оформления мошенниками кредита

Юрист Кудерко: оформленный мошенниками кредит можно оспорить, собрав доказательства

Оформленный мошенниками кредит можно оспорить, собрав доказательства. Об этом сообщила агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

Она отметила, что злоумышленники оформляют «липовый» кредит через банк по данным паспорта другого человека. Утечка данных паспортов может произойти при сливе баз, либо когда гражданин вынужден предоставить скан своего документа, например, при заселении в гостиницу или оформлении сим-карты. Также в некоторых случаях копию паспорта требуют каршеринг и соцсети.

По словам юриста, в таком случае необходимо собрать как можно больше сведений о неправомерном кредите. В частности, важно узнать банк, сумму долга, когда и как был получен кредит, пояснила она. После этого, добавила юрист, нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве с указанием всех известных данных. В документе также следует отметить, что кредит не брали и ранее о долге не знали.

После подачи заявления необходимо сообщить о мошенничестве банку и запросить копии документов по незаконно оформленному кредиту, продолжила Кудерко. Также следует выяснить, с какого телефона звонили или отправляли заявку. Полученные сведения и копии документов важно передать полиции.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко сообщил, что спам-звонки с предложением оформить кредит могут поступать из банков, партнерских кол-центров или от мошенников.

