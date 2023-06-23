Частые звонки с предложением кредитов объяснили

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: звонки с предложениями заемов поступают из-за утечек данных

Спам-звонки с предложением оформить кредит могут поступать из банков, партнерских кол-центров или от мошенников, утверждает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила причины регулярных звонков россиянам.

Почему звонят с предложениями из банков

Если в первых двух группах звонки и сообщения могут доставлять только неудобство своей навязчивостью и частотой, то звонки от третьей группы — угроза финансовой безопасности, считает специалист.

«Банки и микрофинансовые организации прежде всего обзванивают имеющихся клиентов: тех, кто уже оформлял кредиты или обращался с заявкой на кредитование, либо имеет счета или вклады в кредитной организации. Попадание в базу такого обзвона происходит при заключении договора или подаче заявки, поскольку условие о согласии клиента на предоставление рекламной информации уже содержится в оформляемом клиентом документе. На это редко обращают внимание, но клиент вправе решить, хочет ли в дальнейшем получать подобную информацию, а также выбрать способ ее получения», — объяснила она.

В ряде случаев можно получить предложение от банка, услугами которого человек никогда не пользовался. Всему виной утечка данных, которые объединяются в клиентскую базу и используются без согласия человека Ольга Дайнеко эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

Как избавиться от спам-звонков

Чтобы прекратить звонки, нужно также обратиться в финансовое учреждение и написать заявление о запрете обработки своих персональных данных, отметила Ольга Дайнеко.

Нередко даже устно заданный вопрос о том, есть ли у звонящего письменное разрешение на обработку персональных данных, и просьба исключить свои данные из базы прекращают звонки Ольга Дайнеко эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России

«Если звонят действительно из банка или по его поручению, потенциальному клиенту будет предоставлена исключительно рекламная информация, но никогда не потребуется предоставить персональные данные или совершить действия по оформлению кредита немедленно по телефону. Чтобы назойливые звонки больше не поступали, можно напрямую обратиться в банк с запретом на звонки с рекламными предложениями. Роботизированные сервисы звонков нередко в конце сообщения предлагают возможность избавить себя от дальнейшего "общения". Если все перечисленное не увенчалось успехом, можно обратиться в суд — он встанет на сторону клиента», — рассказала она.

Как отличить мошенника?

Номера мошенников могут быть похожи на телефоны настоящих банков, и от таких звонков избавиться сложно. По-настоящему действенных средств нет, кроме блокировки нежелательных спам-номеров, объяснила Ольга Дайнеко.

«Главное, что нужно помнить при поступлении любого предложения по телефону, — никогда не давать звонящему никакой информации о себе, не совершать никаких действий, к которым принуждает звонящий вне зависимости от объяснения таких действий. Всю поступившую информацию надо тщательно проверять в официальных источниках — на сайте финансовой организации, по телефону колл-центра или в отделении банка очно», — заключила специалист.

Ранее стало известно, кто среди российских граждан больше всего верит звонкам мошенников.