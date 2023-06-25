Власти Липецкой области сообщили об уходе «Вагнера» с территории региона

Все подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой области

Власти Липецкой области сообщили об уходе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с территории региона. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает РИА Новости.

По данным властей, все подразделения ЧВК покинули Липецкую область. 24 июня в сторону Москвы в общей сложности двигалось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер». Ранее об уходе наемников сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Вечером 23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.