Названо число нашедших возлюбленных в приложениях для знакомств россиян

beAmore: 25 процентов российских пользователей приложений для знакомств нашли отношения

Аналитики сервиса для знакомств beAmore назвали количество нашедших отношения в дейтинг-приложениях российских пользователей. Соответствующий материал приводит РИА Новости.

Отмечается, что 25 процентов из более чем трех тысяч участников опроса встретили возлюбленных указанным образом. При этом 20 процентов из них впоследствии вступили в брак, выяснили исследователи. «Также 25 процентов пользователей пока никого не встретили, но надеются, что это случится. Каждый пятый опрошенный постоянно находит в онлайне партнеров или друзей», — говорится в публикации.

Известно, что приложениями для знакомств пользуются 15 процентов соотечественников старше 18 лет.

В то же время в мае психолог Лизель Шараби заявила, что приложения для знакомств вызывают эмоциональное выгорание и чувство внутреннего опустошения. Она объяснила, что многие люди слишком увлекаются приложениями для знакомств. На переписку и перелистывания страниц уходят часы, и общение на онлайн-площадках становится похожим на работу.