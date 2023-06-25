В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе бойцов и подразделений ЧВК «Вагнер»

Депутат Соболев: бойцы «Вагнера» смогут служить в МО, часть подразделений самораспустится

Бойцы ЧВК «Вагнер» смогут служить в Минобороны, часть подразделений самораспустится. О дальнейшей судьбе бойцов в воскресенье, 25 июня, член комитета Госдумы Виктор Соболев рассказал изданию «Подъем».

По словам депутата, никого из участвовавших в мятеже 24 июня бойцов преследовать не будут. При этом Соболев отметил, что уйти в Белоруссию вместе с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вагнеровцам «вряд ли позволят», да и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разрешит нахождение ЧВК на своей территории, учитывая случившееся в России накануне.

О том, как будет происходить переход в Минобороны, будут ли бойцы служить в составе своих подразделений или из них сформируют новые, Соболев заявил, что все зависит от решения президента. При этом участников мятежа не будут преследовать, а просто «отправят по домам».

Вечером 23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что режим КТО будет отменен в ближайшее время.