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11:45, 25 июня 2023Россия

Кадыров назвал эффективной работу отправленных в Ростов-на-Дону чеченских бойцов

Кадыров назвал крайне эффективными действия отправленных в Ростов-на-Дону чеченских бойцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Чеченские бойцы, которые накануне были отправлены в Ростов-на-Дону, работали эффективно. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что подразделения отправились в российский город, чтобы взять ситуацию под контроль в случае необходимости. Они оперативно прибыли в Ростов-на-Дону, где ждали приказа. Прямой конфронтации, как отметил Кадыров, удалось избежать.

«Оцениваю их (бойцов — прим. «Ленты.ру») действия как крайне эффективные и продуманные. Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам», — написал глава российского региона. По его словам, чеченские подразделения блестяще справились с задачей, которую перед ними поставило руководство.

Ранее сообщалось, что тысячи чеченских бойцов Росгвардии прибыли в Москву, чтобы обеспечить ее безопасность. До этого в российской столице был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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