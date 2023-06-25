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22:41, 25 июня 2023Россия

При пожаре в Подмосковье погибли ребенок и пожарный

При пожаре в многоэтажном доме в Королеве погибли ребенок и пожарный

Кадр из видео: Telegram-канал / «Мослента»

В подмосковном Королеве при пожаре в многоэтажном доме погибли пожарный и ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В результате пожара, по предварительным данным, погибли два человека: ребенок-подросток и пожарный», — рассказал он.

По информации собеседника агентства, оба погибли, сорвавшись с высоты.

О пожаре стало известно вечером 25 июня. Уточняется, что спасаясь от огня, жители начали выпрыгивать из окон. По информации ГУ МЧС России по Московской области, эвакуировано 10 человек. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

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    Юлия Мискевич
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