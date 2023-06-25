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21:55, 25 июня 2023Мир

Глава Минобороны Украины обсудил с Остином наступление ВСУ

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что обсудил с шефом Пентагона наступление ВСУ
Ллойд Остин и Алексей Резников

Ллойд Остин и Алексей Резников. Фото: Chad McNeeley / Globallookpress.com

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Twitter.

«Состоялся телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином», — заявил Резников. По его словам, темой переговоров стало наступление армии Украины и дальнейшие шаги по укреплению сил обороны страны.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили попытку мятежа в России 24 июня.

Ранее Резников назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ. Министр пояснил, что действия сил Киева в настоящий момент не являются «блицкригом» или «главным наступлением». Он охарактеризовал текущее положение как своего рода подготовительную операцию, признав, что российские войска выстроили «очень сильные оборонительные рубежи».

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    Марина Совина
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