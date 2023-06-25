Строители приступили к восстановлению поврежденного ВСУ Чонгарского моста

Сальдо рассказал о восстановительных работах на поврежденном ВСУ Чонгарском мосте

В Херсонской области началось восстановление ранее поврежденного ВСУ моста. Об этом в воскресенье, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, речь идет о мосте возле Чонгара, поврежденного ракетным ударом украинских сил 22 июня. Глава региона отметил, что работой занимаются настоящие профессионалы, которые установили новую несущую балку вместо ранее перебитой взрывом и заверил, что в скором времени проезд по мосту будет восстановлен.

Сальдо сообщил о принятых мерах, призванных не допустить повторение атаки, в частности он рассказал об уничтоженном на Западной Украине складе с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow.

24 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 155 миллиметров за 45 минут.