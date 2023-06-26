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16:25, 26 июня 2023Культура

Директор «Ленкома» рассказал о состоянии сбитой самокатчиком актрисы

Директор «Ленкома» рассказал, что сбитая самокатчиком актриса не может разговаривать
Алёна Митрошина

Алёна Митрошина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о состоянии актрисы Алены Митрошиной, работающей в труппе культурного учреждения, которую ранее сбили на электросамокате. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Woman.ru.

Руководитель театра отметил, что артистка не может разговаривать из-за сильной боли, а также подчеркнул, что Митрошиной проведут операцию в среду, 28 июня. Сообщается, что водитель электросамоката уехал с места ДТП после того, как увидел окровавленную актрису.

Ранее сообщалось, что Алена Митрошина, исполняющая, в числе прочих, роль Кончиты в спектакле «Юнона и Авось», получила множественные переломы челюсти в аварии с электросамокатом.

«К сожалению, так (пострадала от наезда самокатчика — прим. «Ленты.ру»). [Митрошина] чувствует себя не очень», — заявил Варшавер, отметив, что в связи с происшествием Митрошина «выбывает из репертуара театра» на два-три месяца.

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    Анастасия Астахова
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