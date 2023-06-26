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15:50, 26 июня 2023Мир

Дания нашла способ ускорить передачу истребителей F-16 Украине

Дания решила ускорить переход на самолеты F-35 для более быстрой передачи F-16 Украине

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Дании нашли способ ускорить передачу истребителей F-16 Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, передает «Интерфакс».

Министр заявил, что Копенгаген решил ускорить переход на самолеты F-35 и полный отказ от F-16 для более быстрой отправки этих истребителей Киеву. «Есть возможность организовать постепенный переход на F-35. Их можно будет начать использовать раньше, чем планировалось изначально», — уточнил он.

Отмечается, что Дания может перейти на F-35 уже к 2025 году, а не к 2027 году, как было установлено ранее. На данный момент в стране завершают программу обучения украинских летчиков.

Ранее Politico со ссылкой на анонимные источники писало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Вопрос того, какие страны передадут Киеву самолеты, остается открытым. В Пентагоне отмечали, что это могут быть Нидерланды и Дания.

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    Виктория Кондратьева
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