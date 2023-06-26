Российский стилист назвал самые модные прически на осень

Российский стилист Максим Рокицкий назвал окрашивание волос Airtouch самым модным на осень

Арт-директор парикмахерской BLK и творческий партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Максим Рокицкий назвал самые модные прически на осень 2023 года. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 26 июня.

Так, в первую очередь российский стилист выделил окрашивания в технике Airtouch или La French, которые направлены на осветление и придания объема волосам. При этом он порекомендовал обладательницам темных прядей обратить внимание на янтарные или бежевые оттенки, а светлых — на пудрово-розовые.

Кроме того, Рокицкий заявил, что в трендах окажутся красные, медные и малиновые тона. «Тем, кто не хочет кардинальных изменений, я советую окрашивание в технике балаяж — плавный переход от натуральных корней к осветленным концам», — отметил собеседник издания.

Что касается стрижек, то стоит присмотреться к челке-вуаль, кудрявой или рваной. В то же время специалист пояснил, что естественность и легкая небрежность все еще остаются актуальными трендами в прическах. В связи с этим он предложил в осеннем сезоне сделать выбор в пользу стрижки в стиле 1990-х годов и шэгги (мягкие слои рваных прядей и челка, создающие эффект беспорядка на голове).

Ранее тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала россиянкам придающее объем волосам окрашивание. По мнению эксперта, обладательницам редких прядей стоит присмотреться к широкому мелированию.