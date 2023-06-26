На Украине бывшему главе облсовета вынесли приговор по делу об убийстве

Экс-глава Херсонского облсовета Мангер получил 10 лет тюрьмы по делу об убийстве Гандзюк

Экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер получил 10 лет тюрьмы по делу об убийстве украинской активистки и советницы мэра Херсона Владимира Николаенко Екатерины Гандзюк, которое произошло в 2018 году. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Такой же срок получил бывший помощник депутата облсовета Алексей Левин как соучастник преступления. Оба должны заплатить 15 миллионов гривен (более 34 миллионов рублей) семье Гандзюк.

Мангер заявил, что он невиновен.

Причиной убийства следствие считает то, что активистка мешала главе облсовета заниматься незаконной вырубкой леса и подрывала его авторитет.

Резонансное убийство произошло в 2018 году. Тогда активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле дома. Через несколько месяцев она умерла в больнице.

В 2020 году правоохранители задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Исполнителя убийства, Сергея Торбина, освободили из тюрьмы ради участия в военных действиях.