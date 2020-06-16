На Украине главу облсовета задержали по делу об убийстве советницы мэра

На Украине задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины на своей странице в Facebook.

Сейчас правоохранители доставляют Мангера в Печерский районный суд Киева, где судья рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее суд разрешил задержание и принудительный привод Мангера в суд, так как его адвокат заявил, что тот попал в реанимацию и не может участвовать в судебных заседаниях.

Чиновница и активистка Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года. Она была госпитализировала 31 июля после того, как неизвестный облил ее серной кислотой возле дома. По факту нападения расследуется уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Гандзюк была советницей мэра Херсона, занимала пост исполняющего обязанности управляющего делами исполкома Херсонского горсовета. Участвовала в «оранжевой революции» и Евромайдане, сотрудничала с партией «Батькивщина», занималась антикоррупционными расследованиями, в том числе в отношении сотрудников полиции. По версии следствия, Мангер вместе с бывшим помощником экс-депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекшее ее смерть.

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