Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:30, 26 июня 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника

В Карелии мужчину осудили на семь лет за проникновение в чужой дом и выстрел в дачника

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в городе Сегежа (Карелия) приговорил 43-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за проникновение в чужое жилище, угрозы и попытку расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина выпил и пошел на чужой участок, где стал ссориться с хозяином дачи. Он даже проник в дом, но жильцы смогли прогнать названного гостя. Однако это не остановило подсудимого, он вооружился двуствольным охотничьим ружьем и снова подошел к крыльцу этой дачи.

Увидев в окне веранды хозяина дома, мужчина выстрелил в него. Во время выстрела потерпевший успел присесть на пол, снаряд попал в остекление веранды, поэтому дачник пострадал только от осколков, которые на него посыпались. Преступник решил также запугать других домочадцев. Он зашел в дом с ружьем в руках и стал угрожать им расправой.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили в отношении него дело.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского
    Лысая собака с вывернутыми задом наперед лапами признана самой уродливой в мире
    Голый турист устроил погром в тайском отеле, применил огнетушитель и был пойман
    Эмбер Херд вышла в свет впервые после суда с Джонни Деппом
    Серийному подмосковному педофилу предъявили обвинение
    Работавшим в выходной москвичам разъяснили перспективы двойной оплаты
    Появлению змей в Москве нашли возможное объяснение
    Филипп Киркоров призвал к россиян к сплочению
    Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника
    Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.