Россиянина приговорили к семи годам колонии за угрозы и выстрел в дачника

В Карелии мужчину осудили на семь лет за проникновение в чужой дом и выстрел в дачника

Суд в городе Сегежа (Карелия) приговорил 43-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за проникновение в чужое жилище, угрозы и попытку расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина выпил и пошел на чужой участок, где стал ссориться с хозяином дачи. Он даже проник в дом, но жильцы смогли прогнать названного гостя. Однако это не остановило подсудимого, он вооружился двуствольным охотничьим ружьем и снова подошел к крыльцу этой дачи.

Увидев в окне веранды хозяина дома, мужчина выстрелил в него. Во время выстрела потерпевший успел присесть на пол, снаряд попал в остекление веранды, поэтому дачник пострадал только от осколков, которые на него посыпались. Преступник решил также запугать других домочадцев. Он зашел в дом с ружьем в руках и стал угрожать им расправой.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили в отношении него дело.