В России матерям разрешат дополнительно работать во время ухода за ребенком

«Известия»: российским матерям разрешат дополнительно работать во время ухода за ребенком

Министерство труда и социальной защиты по поручению президента России Владимира Путина разработало поправки, которые сохраняют страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, которые досрочно вышли на работу. Об этом пишут «Известия».

«В случае когда женщина будет получать и пособие, и зарплату, такая мера равно поддержит мам вне зависимости от того, где они живут», — объяснили в правительстве.

Отмечается, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата. Ее размер зависит от зарплаты матери за два года, предшествующих году рождения ребенка, и составляет 40 процентов среднего заработка.

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина заявила, что поправка «однозначно прогрессивная». Однако, чтобы инициатива релизовалась, параллельно нужно на законодательном уровне гарантировать места для детей в ясельных группах в детских садах, чтобы мама реально могла реализовать данную меру поддержки, уточнила она.

16 июня во время в ходе пленарного заседания на ПМЭФ президент России заявил, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единое детское пособие стоит выделять в течение всего времени, на которое такие выплаты назначены.