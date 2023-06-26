Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:23, 26 июня 2023Интернет и СМИ

Телефонные мошенники воспользовались мятежом ЧВК «Вагнер»

«Ъ»: телефонные мошенники 24 июня призывали к поддержке ЧВК «Вагнер»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Телефонные мошенники воспользовались ситуацией 24 июня, связанной с мятежом главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, призывая граждан к акциям в поддержку ЧВК или переводу средств для помощи бойцам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко рассказал, что мошенники предлагали инвестировать в вымышленные проекты на фоне нестабильного курса валют. С похожим всплеском мошенничеств граждане сталкивались на фоне начала спецоперации на Украине прошлой весной и мобилизации в сентябре, подчеркнул он.

В Роскомнадзоре изданию уточнили, что «системы защиты от телефонного мошенничества работали в штатном режиме».

Вечером 23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    В Европе заговорили о создании прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия. От кого пытаются защититься страны ЕС?
    В Токио возмутились российским законом о Дне Победы над Японией
    Названа европейская страна с самой дорогой ипотекой
    Названы два способа использования старого Wi-Fi-роутера
    В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию
    Жители популярного испанского курорта назвали самую неприятную нацию
    Телефонные мошенники воспользовались мятежом ЧВК «Вагнер»
    Курс доллара резко вырос
    Поветкин ответил на вопрос о возобновлении карьеры
    Синоптик спрогнозировал дожди в некоторых регионах России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.