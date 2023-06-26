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15:35, 26 июня 2023Культура

Звезда «Человека-паука» отреагировал на низкие оценки нового сериала шуткой

Том Холланд отреагировал на низкие оценки сериала «Переполненная комната» шуткой

Кадр: UNILAD / YouTube

Британский актер и звезда фильмов про Человека-паука Том Холланд отреагировал на низкие оценки нового сериала «Переполненная комната» с его участием шуткой. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Unilad.

В ходе шоу Uniladʼs Get a Job! Холланд подтвердил, что в курсе низких оценок нового сериала со стороны критиков. Актер пошутил, что он обладает стойкостью к критике, поскольку является фанатом футбольного клуба «Тоттенхэм», который «никогда ничего не выигрывал», из-за чего «поддерживать их невероятно сложно».

При этом зрители оценили сериал гораздо выше. Актер поблагодарил фанатов за положительные отзывы. «Посыл шоу, которое может затрагивать множество разных вопросов, заключается в том, что обращение за помощью должно быть чем-то, что мы, как общество, должны восхвалять. Это акт храбрости», — сказал он.

Ранее Холланд сообщил о решении взять перерыв в актерской карьере на год после трудного опыта работы над новым сериалом.

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    Варвара Кошечкина
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