Россиянин исчез на экзотическом курорте при загадочных обстоятельствах

7News: россиянин отправился на Фиджи и исчез на пляже при загадочных обстоятельствах

Россиянин в одиночку отправился на Фиджи и исчез на одном из местных пляжей при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает 7News.

Уточняется, что турист Ильдар Рахматулин, который также имеет канадское гражданство, прибыл в страну в апреле и остановился в отеле на южном Коралловом побережье острова. Последний раз он выходил на связь с матерью 8 апреля. После этого на берегу экзотического курорта были найдены его шлепанцы, сумка и телефон.

Помощник комиссара местной полиции Сакео Райкачи заявил, что о пропаже путешественника им сообщило российское посольство. Группа водолазов стала незамедлительно обыскивать близлежащие воды, однако операция прошла безуспешно.

Ранее российский турист, отдыхающий на острове Бали, пропал без вести во время плавания. Мужчина купался на местном пляже Саба вечером с двумя приятелями, когда его накрыла волна и унесла в море.