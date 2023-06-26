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18:14, 26 июня 2023Путешествия

Россиянин исчез на экзотическом курорте при загадочных обстоятельствах

7News: россиянин отправился на Фиджи и исчез на пляже при загадочных обстоятельствах

Фото: Nicolas Weldingh / Unsplash

Россиянин в одиночку отправился на Фиджи и исчез на одном из местных пляжей при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает 7News.

Уточняется, что турист Ильдар Рахматулин, который также имеет канадское гражданство, прибыл в страну в апреле и остановился в отеле на южном Коралловом побережье острова. Последний раз он выходил на связь с матерью 8 апреля. После этого на берегу экзотического курорта были найдены его шлепанцы, сумка и телефон.

Помощник комиссара местной полиции Сакео Райкачи заявил, что о пропаже путешественника им сообщило российское посольство. Группа водолазов стала незамедлительно обыскивать близлежащие воды, однако операция прошла безуспешно.

Ранее российский турист, отдыхающий на острове Бали, пропал без вести во время плавания. Мужчина купался на местном пляже Саба вечером с двумя приятелями, когда его накрыла волна и унесла в море.

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    Зарина Дзагоева
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