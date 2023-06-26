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09:07, 26 июня 2023Россия

В России мотоциклист сбил подростка на детской площадке и попал на видео

Kub Mash: в краснодарском Усть-Лабинске мотоциклист сбил подростка на площадке и скрылся

В Усть-Лабинске Краснодарского края мотоциклист сбил подростка на детской площадке и скрылся. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленном видеоролике видно, как мальчик играет вместе с приятелем. Когда школьник бежит за отскочившим мячом, его буквально таранит мотоцикл. Ребенка от удара отбрасывает на несколько метров. Водитель не останавливается, чтобы помочь несовершеннолетнему.

По информации Kub Mash, пострадавшего мальчика госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Сотрудники полиции начали искать мотоциклиста.

18 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика.

После столкновения с мужчиной ребенка отвезли в больницу, у него диагностировали открытый двойной перелом челюсти. Кроме того, пострадавший лишился зуба. Биоматериалы сотрудника полиции были взяты на экспертизу на состояние опьянения.

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    Анна Щербакова
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