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14:10, 26 июня 2023Мир

Евросоюз ввел новые санкции против Ирана

Совет ЕС ввел санкции против ряда высокопоставленных иранцев из-за нарушений прав человека

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский союз (ЕС) ввел ограничительные меры против семерых высокопоставленных иранцев из-за нарушений прав человека. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС.

Под ограничительные меры в рамках нового 9-го пакета санкций против Ирана попали главный прокурор провинции Исфахан Сейед Мохаммад Мусавиан и другие представители судебной власти, а также военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР), участвовавшие в подавлении народных волнений в 2022 году и вынесении обвинительных приговоров задержанным протестующим.

Протесты в Иране начались в середине сентября 2022 года. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Пресс-секретарь главы ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ноябре заявлял, что в результате протестов в стране были убиты более 300 человек.

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    Глеб Бажуткин
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