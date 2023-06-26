Канада отреагировала на мятеж ЧВК «Вагнер»

Премьер Канады Трюдо назвал мятеж ЧВК «Вагнер» внутренней проблемой России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» внутренней проблемой России, которую страна должна решать самостоятельно. Об этом он высказался после встречи Совета министров северных стран в Исландии, сообщает Reuters.

Политик отметил, что многие в настоящее время задаются вопросом, что на самом деле означает произошедшее. «У нас пока нет ответов. Кроме того, сейчас слишком много спекуляций [на эту тему], что может быть крайне контрпродуктивно», — отреагировал он.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин «не болел» за какую-либо из сторон во время мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также признался, что немецкое правительство пока не может разобраться в событиях, случившихся в России в минувшие выходные, и не хочет давать им оценку.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей ЧВК и пригрозил «разобраться с Минобороны». Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции. 24 июня стало известно, что Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории и вернуть их в полевые лагеря.

