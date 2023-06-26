Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 26 июня 2023Мир

Канада отреагировала на мятеж ЧВК «Вагнер»

Премьер Канады Трюдо назвал мятеж ЧВК «Вагнер» внутренней проблемой России

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» внутренней проблемой России, которую страна должна решать самостоятельно. Об этом он высказался после встречи Совета министров северных стран в Исландии, сообщает Reuters.

Политик отметил, что многие в настоящее время задаются вопросом, что на самом деле означает произошедшее. «У нас пока нет ответов. Кроме того, сейчас слишком много спекуляций [на эту тему], что может быть крайне контрпродуктивно», — отреагировал он.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин «не болел» за какую-либо из сторон во время мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также признался, что немецкое правительство пока не может разобраться в событиях, случившихся в России в минувшие выходные, и не хочет давать им оценку.

Материалы по теме:
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием из-за мятежа. Почему его дело не закрыли вопреки заявлениям Пескова?
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остался под следствием из-за мятежа. Почему его дело не закрыли вопреки заявлениям Пескова?
Сегодня
Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны от Москвы. Что происходит?
Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны от Москвы. Что происходит?
24 июня 2023
На фоне мятежа Пригожина в регионах усилили безопасность, в Ростове люди в камуфляже. Что известно о ситуации?
На фоне мятежа Пригожина в регионах усилили безопасность, в Ростове люди в камуфляже. Что известно о ситуации?
24 июня 2023

23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей ЧВК и пригрозил «разобраться с Минобороны». Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.

В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции. 24 июня стало известно, что Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории и вернуть их в полевые лагеря.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
    Стало известно о поездке Зеленского в расположение группировки войск «Хортица»
    В МИД России назвали Украину международной террористической ячейкой
    Стало известно о долгах Анастасии Заворотнюк
    Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского
    Российский капитан высказался об изменении численности ЧВК «Вагнер»
    Дачникам напомнили о возможности сэкономить на коммунальных платежах
    В США указали на признание НАТО катастрофы из-за конфликта с Россией
    Прогноз экономического роста Китая понизили на фоне проблем на рынке жилья
    Министры ЕС не смогли согласовать выделение многомиллионной помощи Киеву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.