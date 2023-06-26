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15:22, 26 июня 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам устаревшие летние вещи

Стилистка Лилия Фаттахова назвала короткие шорты с цветочным принтом устаревшими

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Стилистка, дизайнер, создательница круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова назвала россиянам устаревшие летние вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

В первую очередь эксперт призвала избавиться от коротких шорт яркой цветовой гаммы или с цветочным принтом. «Туда же отправляем классические укороченные жакеты, едва застегивающиеся в зоне декольте и шифоновые блузки в цветочек из искусственных тканей», — отметила Фаттахова.

Кроме того, в нынешнем сезоне немодными оказались юбки-карандаши длиной до колена, обтягивающие брюки и платья с обилием цветочных аппликаций и рюш. Вдобавок специалистка настоятельно порекомендовала освободить гардероб от трикотажных платьев с катышками и льняных базовых вещей, которые давно утратили цвет и форму.

В мае стилист перечислил россиянкам самый модный тренд в одежде на лето. Так, особенно актуальными оказались вещи с открытыми плечами, среди них: комбинезоны, костюмы, топы, лонгсливы и платья.

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    Мария Винар
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