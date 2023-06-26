Пожар на нефтебазе в Воронеже назвали сложнейшим для города за 30 лет

МЧС: пожар на нефтебазе в Воронеже 24 июня стал сложнейшим для города за 30 лет

Пожар на нефтебазе в Воронеже 24 июня стал для местных спасателей сложнейшим за последние 30 лет. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов, передают «Вести Воронеж».

По его словам, загоревшийся в городе резервуар выделял большое количество тепла. Из-за этого вода, которую выпускали ручные пожарные стволы, испарялась, не достигнув стен емкости. «Именно поэтому не удалась пенная атака: попытка подать пену на тушение с подъемника провалилась, потому что пена просто не попадала в очаг — ее сносило поднимающимся воздухом», — объяснил Хренов.

В ГУ МЧС добавили, что пожарные применяли для тушения лафетные стволы большого расхода воды. Пожарные машины, которые стояли неподалеку от резервуара и подавали воду, приходилось поливать, чтобы они не расплавились. В результате спасатели смогли предотвратить распространение пламени на другие резервуары.

Пожар на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже произошел 24 июня. Тушить пятитонный резервуар с топливом прибыли более ста сотрудников МЧС и 30 единиц техники. Ликвидировать пожар спасателям удалось в 0:40 мск 25 июня.