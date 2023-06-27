Россиянина осудили за совершенное восемь лет назад изнасилование

Под Астраханью осудили на семь лет мужчину, изнасиловавшего с другом девушку в 2015 году

В Астраханской области суд приговорил к семи годам и двум месяцам лишения свободы 41-летнего мужчину, изнасиловавшего 19-летнюю местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование»), пунктам «а», «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 3 мая 2015 года двое мужчин вывезли юную россиянку в село Озерное и поочередно изнасиловали. Затем они поехали с потерпевшей в частный дом и продолжили там домогаться ее. Товарищи попытались сбежать, но вскоре одного из них задержали. Его приговорили к восьми годам колонии.

Однако поймать второго насильника силовикам не удалось. В сентябре 2020 года правоохранители выяснили, что он находится в Карачаево-Черкесской Республике. Его отыскали и вернули в Астраханскую область.