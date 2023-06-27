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02:34, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Стало известно о сокрытии США от союзников разведданных о планах ЧВК «Вагнер»

CNN сообщил, что США скрывали от союзников разведданные о планах ЧВК «Вагнер»

Фото: Pixabay

США скрывали от союзников разведданные о планах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», хотя заранее знали о планах готовящегося мятежа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Вашингтон был в курсе направления и общих планов движения группы, однако во избежание утечек проинформировал об этом только несколько избранных союзников, таких как высокопоставленные представители правительства Великобритании.

Телеканал сообщает, что власти США также были ограничены в доступе к этим сведениям, детали о планах ЧВК «Вагнер» были раскрыты только высокопоставленным чиновникам администрации страны, а также руководству Конгресса.

Ранее стало известно, что разведка США еще в середине июня получила данные, указывающие на то, что ЧВК «Вагнер» готовится к мятежу. Однако в Вашингтоне не знали точного характера планов ЧВК, а также то, когда именно их планируется осуществить.

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    Марина Совина
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