Стало известно о сокрытии США от союзников разведданных о планах ЧВК «Вагнер»

CNN сообщил, что США скрывали от союзников разведданные о планах ЧВК «Вагнер»

США скрывали от союзников разведданные о планах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», хотя заранее знали о планах готовящегося мятежа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Вашингтон был в курсе направления и общих планов движения группы, однако во избежание утечек проинформировал об этом только несколько избранных союзников, таких как высокопоставленные представители правительства Великобритании.

Телеканал сообщает, что власти США также были ограничены в доступе к этим сведениям, детали о планах ЧВК «Вагнер» были раскрыты только высокопоставленным чиновникам администрации страны, а также руководству Конгресса.

Ранее стало известно, что разведка США еще в середине июня получила данные, указывающие на то, что ЧВК «Вагнер» готовится к мятежу. Однако в Вашингтоне не знали точного характера планов ЧВК, а также то, когда именно их планируется осуществить.

