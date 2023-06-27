Россиянам назвали идеальную ширину дорожек на даче

Дизайнер Межецкая: ширина дорожек на даче зависит от количества человек

Ширину дорожек на даче необходимо выбирать в зависимости от количества человек, которые по ней будут ходить. Идеальные параметры для этого элемента загородного участка назвала ландшафтный дизайнер Ирина Межецкая, пишет «Российская газета».

Специалистка рекомендует делать дорожку шириной не менее 60 сантиметров, если по ней владелец дачи собирается ходить в одиночку. Однако, по словам Межецкой, чаще всего клиенты останавливаются на показателе в 1,2 метра.

Дизайнер уточнила, что правило касается дорожек, которые подвержены постоянной и даже повышенной нагрузке. Актуально это и для сооружений, которыми пользуются. В таких случаях понадобится твердое покрытие, которое не повредится ни в процессе ходьбы, ни от чистки снега. Среди подходящих материалов Межецкая перечислила тротуарную плитку, плитняк, который укладывают на бетонное или песчано-гравийное основание, и клинкерный кирпич.

Сезонные дорожки на даче, выполняющие скорее декоративную функцию, можно выложить плитняком различных форм и размеров, гранитной брусчаткой, прямоугольными плитами из бетона. Все это укладывается в газон или на основание с гранитной крошкой. «Если плитки уложены на газоне, то расстояние между ними должно быть равно длине вашего шага. Если плиты в гранитной крошке — этого принципа можно не придерживаться, особенно когда они небольшие», — пояснила эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности бурения скважины на даче. По словам экспертов, иногда во время этой процедуры случается самоизлив скважины, способный привести к затоплению и повышению затрат для владельца участка.