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14:24, 27 июня 2023Из жизни

Грабитель сорвал с ушей прохожей золотые серьги и проглотил их

The Indian Express: грабитель в Индии проглотил похищенные у женщины золотые серьги

Фото: Carmen Alarcón / Unsplash

Грабитель в индийском городе Дели проглотил похищенные у прохожей золотые серьги, когда был пойман. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным полиции, вечером Фулан Деви возвращалась домой. Неизвестный мужчина подъехал к ней на мотоцикле и сорвал с ее ушей золотые серьги. Кроме того, грабитель вырвал у индианки сумку, после чего попытался скрыться. Женщина обратилась за помощью к прохожему и с его помощью задержала злоумышленника. Им оказался 34-летний Насир.

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После поимки Насир проглотил золотые серьги, которые весили четыре грамма. В полиции сообщили, что мужчина был арестован и понесет наказание по результатам расследования.

Ранее сообщалось, что работник ресторана в Кавасаки, Япония, использовал удлинитель в качестве силка и помог задержать грабителя. Злоумышленник споткнулся, что позволило преследователям догнать и задержать его.

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    Алиса Дмитриева
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