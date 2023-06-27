Описаны новые возможности московского медицинского сервиса на основе ИИ

Ракова: в Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта

В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта (ИИ) — теперь нейросеть на компьютерной томограмме одновременно может выявить до десяти патологий. Раньше их было девять, теперь в число заболеваний, которые алгоритмы помогают врачам определять на КТ грудной клетки, вошли образования надпочечников. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь комплексный сервис умеет находить образования надпочечников, признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира и эмфиземы легких.

Разработка комплексных решений на базе искусственного интеллекта — одно из главных направлений эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику в этом году. У нас уже работает два комплексных инструмента, которые на одном снимке могут выявить сразу несколько патологий. Недавно нейросеть научилась распознавать образования надпочечников на КТ грудной клетки. Таким образом, один сервис уже определяет до десяти отклонений на одном снимке. Это позволяет диагностировать патологии у пациентов, которые обратились к врачу для лечения других заболеваний Анастасия Ракова Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

С начала запуска комплексного сервиса искусственного интеллекта он помог медикам проанализировать более 270 тысяч медицинских изображений, отметила Ракова.

Сегодня алгоритмы, которыми пользуются медработники, размечают цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, производят измерения, которые представляют клиническую ценность для врача при постановке диагноза пациенту, и составляют описание. Важным преимуществом технологии компьютерного зрения является возможность выявления патологий на ранней стадии, когда они могут быть незаметны человеческому глазу.

Умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в деятельность столичных медучреждений и помогают столичным медикам находить на снимках лучевых исследований отклонения от нормы с 2020 года.

Цифровизацией системы здравоохранения Москва занимается уже более 10 лет. Автоматизация на основе технологий искусственного интеллекта увеличивает производительность и качество работы специалистов лучевой диагностики, отметили в комплексе социального развития столицы. Благодаря искусственному интеллекту значительно повышается доступность медицинской помощи для пациентов. Реализация проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину позволяет создавать и развивать рынок сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Проект реализуется на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.

