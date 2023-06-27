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17:56, 27 июня 2023Мир

В США работу спецслужб в ходе штурма Капитолия оценили словом «облажались»

NYT: сенаторы раскритиковали работу американских спецслужб из-за штурма Капитолия

Фото: Stephanie Keith / Reuters

В США группа сенаторов-демократов опубликовала отчет о событиях 6 января 2021 года во время штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

В документе сказано, что спецслужбы видели много признаков готовящейся силовой акции. Но они неоднократно преуменьшали уровень угрозы и не делились данными с другими структурами, отвечающими за безопасность.

«Наши спецслужбы полностью облажались», — заявил один из авторов отчета, сенатор Гэри Питерс.

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Например, ФБР получило информацию о том, что к акции готовилась ультраправая группировка Proud Boys, звучали даже призывы к убийствам, но агенты ничего не предприняли. Также авторы отметили, что качество мониторинга соцсетей в ФБР снизилось за несколько дней до 6 января, так как сменились подрядчики, которые занимались этим.

3 января ФБР стало известно о нескольких сообщениях с призывами к насилию, а на следующий день сотрудники министерства юстиции заметили призывы вооружаться и «оккупировать федеральные здания». Но в итоге руководство ФБР было не в курсе о том, что готовилась акция.

6 января 2021 года произошел штурм Капитолия в США во время митинга сторонников Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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    Александр Слабиев
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