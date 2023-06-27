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23:51, 27 июня 2023Мир

Великобритания не нашла способ легально конфисковать российские активы

МИД Великобритании: Запад не нашел способ легально конфисковать российские активы

Великобритания и другие западные страны пока не нашли способ легально конфисковать российские активы, чтобы использовать их для восстановлении Украины. Об этом заявил заместитель главы британского МИД Лео Докерти, передает ТАСС.

По словам Докерти, несмотря на рассмотрение странами ряда законопроектов, «юридически проверенное решение» для такого шага не нашла ни одна страна. «Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить [на Украину] российские активы», — добавил он.

При этом Лондон продолжает изучать «всевозможные способы» конфискации замороженных российских активов. Он также выразил уверенность, что члены Палаты общин «рассмотрят любую законную возможность» использовать активы России в пользу Украины.

Ранее The Guardian сообщила, что британская партия лейбористов потребовала представить план по замораживанию российских активов в течение 90 дней. При этом британское правительство с осторожностью относится к законности конфискации государственных активов, так как опасается, что это создаст опасный прецедент.

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    Марина Совина
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