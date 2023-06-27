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16:44, 27 июня 2023Ценности

Показ Marc Jacobs сравнили с мятежом ЧВК «Вагнер»

Редактор BOF сравнила показ Marc Jacobs с мятежом «Вагнера» и была обругана в сети

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Marc Jacobs

Журналистка Business of Fashion (BOF) сравнила новый показ люксового бренда Marc Jacobs с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и была обругана в сети. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Модный редактор Линн Ягер написала обзор на прошедшее в публичной библиотеке Нью-Йорка шоу. «Быстрее, чем войска "Вагнера" двигались на Москву, армия Marc Jacobs пронеслась по залу, развернулась ровно один раз и устремилась в мрачные закулисья, из которых она так поспешно вышла», — гласит описание дефиле.

Отрывок из материала опубликовали в аккаунте BOF в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Однако вскоре данную фразу удалили из описания к посту, поскольку читатели раскритиковали посыл журналистки.

«Что за клоун использует такую метафору в обзоре показа», «Первое предложение. Что это?», «Как можно сравнивать мятеж с модным шоу», «Такое сравнение вовсе не гламурно», — возмутились пользователи сети.

Автор материала и редакция BOF никак не отреагировали на произошедшее.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Он заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» прибыли в Ростов-на-Дону. Колонна с их техникой была замечена на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах, в том числе в столице, был объявлен режим контртеррористической операции.

В субботу, 24 июня, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии главы ЧВК остановить колонны. Договоренность была достигнута в ходе переговоров, которые глава Белоруссии по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня.

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    Майя Пономаренко
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