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17:39, 27 июня 2023Силовые структуры

Силовики начали поиски изнасиловавшего 15-летнюю девушку на вечеринке россиянина

В Петербурге ищут юношу, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки на вечеринке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция Санкт-Петербурга начала поиски 18-летнего юноши, который подозревается в изнасиловании 15-летней девушки на домашней вечеринке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам региона.

В ночь с 22 на 23 июня в квартире проходила домашняя вечеринка с участием нескольких гостей. Все выпили слабоалкогольные коктейли и легли спать. Один из гостей этим воспользовался и изнасиловал подростка. По предварительной информации, школьница говорила о своем возрасте.

Собеседник агентства заявил, что заявление написала мама подростка. В нем женщина отметила, что об инциденте дочка рассказала психологу.

По данным «Фонтанки», девочка пришла на вечеринку вместе с подругами. Школьница воспитывается в благополучной семье, на учете в ОДН не состоит.

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