Среда обитания
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20:11, 27 июня 2023Среда обитания

Дачников предостерегли от посадки ряда растений на участке

Эксперт Коврижных предостерегла дачников от посадки колокольчиков на участке

Фото: Staronaut / Shutterstock / Fotodom

Дачникам порекомендовали отказаться от выращивания на участке примулы во избежание неблагоприятных последствий. От высадки этого и ряда других растений их предостерегла агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передают «БелНовости».

По словам эксперта, такие растения, как примула обыкновенная, незабудка альпийская, пижма крупнолистная, синеголовник гигантский, лихнис корончатый и коровяк высокий могут начать бесконтрольно размножаться, если прорастают там, где захотят, а не там, где решил садовник. Кроме того, к этому типу относится большое количество видов колокольчика — широколистный, скученный, персиколистный, молочноцветковый и другие. Таким образом данные растения-самосейки и растения-агрессоры превращаются в сорняки, которые начинают портить вид участка и доставлять хлопоты.

В случае, если есть сильное желание украсить клумбы вышеназванными цветами, специалист посоветовала обязательно использовать меры защиты от самосева. Для это необходимо пристально следить за растениями и своевременно удалять уже отцветшие соцветия.

В апреле американские ландшафтные дизайнеры порекомендовали дачникам не сажать некоторые красивые растения, так как они могут захватить весь участок. В их число вошли бамбук, мята и пуэрария.

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    Полина Кислицына
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