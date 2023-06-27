Трамп оказался единственным президентом США без предков-рабовладельцев

Reuters: Трамп единственный среди президентов США не является потомком рабовладельцев

46-й президент США Дональд Трамп оказался единственным среди ныне живущих американских лидеров, кто не является потомком белых колонизаторов-рабовладельцев. Об этом со ссылкой на исследование сообщает агентство Reuters.

Вместе с тем отмечается, что действующий президент Джо Байден и все остальные бывшие главы государства, такие как Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон являются прямыми потомками рабовладельцев. Более того, даже у Барака Обамы по линии матери были обнаружены рабовладельческие корни: его прапрапрапрадедушка Джордж Вашингтон Оверолл (George Washington Overall), живший в США, держал чернокожих рабов.

Также прямыми потомками колонизаторов, владевших чернокожими рабами, являются не менее 100 членов Конгресса последнего созыва, что составляет не менее 8 процентов демократов и 28 процентов республиканцев. Среди них сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Ранее Трамп обвинил американские СМИ в замалчивании скандала Байдена. По словам экс-главы Белого дома, информация об американском президенте недостаточно интенсивно освещается в «мейнстримных» медиа. При этом многие американцы считают, что скандал вокруг Байдена «в 100 раз крупнее Уотергейтского» (самый громкий политический скандал США, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона).