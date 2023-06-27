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02:29, 27 июня 2023Бывший СССР

Рогов заявил о напряженной обстановке на ореховском направлении

Рогов заявил, что обстановка на ореховском направлении остается стабильно напряженной

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале рассказал о тяжелой обстановке на ореховском направлении.

«Обстановка остается стабильно напряженной», — написал он.

Рогов добавил, что российские военные ранее временно утратили позиции на участке Новоданиловка — Работино, однако позже им удалось вернуть их под контроль. Также, по его словам, была отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Мирное удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Ранее Рогов предупредил о попытке ВСУ срезать Времевской выступ на запорожском направлении. По его словам, на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои, отражены четыре атаки украинских военных на Ровнополь, противник находится не только на ближайших подступах, но и в самих населенных пунктах Ровнополь, Макаровка и Левадное.

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    Марина Совина
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