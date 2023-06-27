Карди Би ответила на обвинения мужа в измене и назвала его «деревенщиной»

Карди Би ответила на обвинения Offset в измене и назвала его «деревенщиной»

Американская рэперша Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) ответила на обвинения мужа, хип-хоп-исполнителя Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус), в измене. Об этом сообщает Page Six.

Артистка прокомментировала заявление мужа о том, что у нее была связь с другим мужчиной. «Послушайте, не обращайте внимания на этого деревенщину. Если бы я действительно занялась сексом с другим мужчиной, это было бы обнародовано. Не забывайте, что я Карди Би», — написала певица в соцсетях, отметив, что она не смогла бы встречаться с кем-то «обычным», потому что он «расскажет миру» об этом.

Рэперша также подчеркнула, что если бы она изменяла с кем-то из индустрии, то СМИ узнали бы о ее романе.

Ранее сообщалось, что американская актриса театра и кино израильского происхождения Натали Портман пытается сохранять позитивный настрой после того, как ее мужа, известного французского танцовщика и хореографа Бенжамена Мильпье, обвинили в измене.