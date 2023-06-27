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12:11, 27 июня 2023Культура

Поклонница Пинк бросила к ее ногам прах своей матери во время концерта

Поклонница певицы Пинк бросила к ее ногам прах своей матери во время концерта

Поклонница американской певицы Алиши Бет Мур, более известной под псевдонимом Пинк, бросила к ее ногам прах своей матери во время концерта. Об этом сообщает The Mirror.

На опубликованных кадрах видно, как один из зрителей выступления кидает на сцену пакет с прахом. Пинк в замешательстве берет его в руки, переставая петь, после чего признается со сцены, что не совсем понимает, как к такому относиться.

Позже исполнительница унесла прах к краю сцену и продолжила исполнять свои треки.

Ранее в сети появилось видео, на котором поклонник популярной американской певицы Ava Max (настоящее имя — Аманда Кочи) выбежал на сцену и ударил исполнительницу по лицу. Несмотря на то что охране удалось задержать нарушителя, он травмировал глаз артистки. «Он ударил меня так сильно, что поцарапал мне глаз изнутри. Он больше никогда не придет на шоу. Спасибо фанатам за то, что они были впечатляющими сегодня вечером в Лос-Анджелесе!» — написала Кочи в соцсетях.

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    Анастасия Астахова
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