Бывшего главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к колонии по делу «Зимней вишни»

Суд приговорил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего главу регионального ГУ МЧС Александра Мамонтова к 10 с половиной годам колонии общего режима по делу о пожаре в «Зимней вишне». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мамонтова также обязали выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Его признали виновным в халатности и хищении вверенного ему имущества. По данным следствия, с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов, используя свое служебное положение, растратил в пользу третьих лиц более 1,8 миллиона рублей из бюджета регионального управления МЧС.

