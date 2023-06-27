США ввели санкции против россиянина и четырех юрлиц за связи с Пригожиным

Минфин США ввел санкции против россиянина Иванова и четырех юрлиц за связи с Пригожиным

Минфин США ввел санкции против одного россиянина и четырех юридических лиц за связи с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщается на сайте министерства.

Под ограничения попали две компании из Центральной Африканской Республики (ЦАР) Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Industrial Resources General Trading, а также ООО «ДМ» из России. Помимо этого, в список попал гражданин России Андрей Иванов.

Отмечается, что попавшие под санкции компании «участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования обеспечения и расширения вооруженных сил группы «Вагнер», в том числе на Украине и в Африке», а Иванов якобы координировал операции «Вагнера» в Мали.