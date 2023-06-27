Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:44, 27 июня 2023Силовые структуры

Россиянка с ножом попыталась обокрасть магазин на АЗС и попала в психушку

В Петербурге девушка с ножом попыталась украсть сигареты на заправке и попала в больницу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Росгврадия задержала жительницу Санкт-Петербурга, которая пришла на заправку, попросила кассира дать ей сигареты и зажигалку, а вместо денег достала из кармана нож. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Инцидент произошел вечером 26 июня на заправке на проспекте Большевиков. В тот момент, когда россиянка угрожала продавцу, к кассе подошел мужчина. Девушка обратилась к нему и потребовала оплатить ее сигареты. Тот не стал спорить и сделал то, о чем его просили. Кассирша нажала тревожную кнопку, когда девушка вышла из здания АЗС.

Наряд Росгвардии задержал девушку. Ее доставили в отдел полиции, но поведение задержанной было слишком неадекватно, поэтому ей вызвали скорую и передали врачам.

Ранее грабитель с саперной лопатой пришел в офис микрофинансовой организации (МФО) в Пскове, начал бегать за сотрудницей, а потом опустошил кассу и убежал.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые применила беспилотник «Охотник» на Украине. Что известно об ударном дроне весом 25 тонн?
    Принц Датский отказался от государственного содержания
    Мэрию Нью-Йорка забросали пиццей из-за «зеленых» мер
    Лукашенко рассказал о рубеже обороны вокруг Москвы во время мятежа
    Пожилым людям назвали способы избежать лишающей подвижности навсегда травмы
    Россиянка с ножом попыталась обокрасть магазин на АЗС и попала в психушку
    Эмили Ратаковски появилась на публике в кожаном плаще на голое тело
    Глава IIHF извинился за отсутствие россиянина в тексте о предстоящем драфте НХЛ
    Москвичи назвали свои любимые киножанры
    Производитель «уколов стройности» прокомментировал сообщения о побочных эффектах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.