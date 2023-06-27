Россиянка с ножом попыталась обокрасть магазин на АЗС и попала в психушку

В Петербурге девушка с ножом попыталась украсть сигареты на заправке и попала в больницу

Росгврадия задержала жительницу Санкт-Петербурга, которая пришла на заправку, попросила кассира дать ей сигареты и зажигалку, а вместо денег достала из кармана нож. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Инцидент произошел вечером 26 июня на заправке на проспекте Большевиков. В тот момент, когда россиянка угрожала продавцу, к кассе подошел мужчина. Девушка обратилась к нему и потребовала оплатить ее сигареты. Тот не стал спорить и сделал то, о чем его просили. Кассирша нажала тревожную кнопку, когда девушка вышла из здания АЗС.

Наряд Росгвардии задержал девушку. Ее доставили в отдел полиции, но поведение задержанной было слишком неадекватно, поэтому ей вызвали скорую и передали врачам.

Ранее грабитель с саперной лопатой пришел в офис микрофинансовой организации (МФО) в Пскове, начал бегать за сотрудницей, а потом опустошил кассу и убежал.