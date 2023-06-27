Geophysical Research Letters: влияние вулканов на климат оказалось недооценено

Ученые обнаружили, что охлаждающий эффект, который оказывают извержения вулканов на температуру поверхности Земли, вероятно, недооценивается в два, а возможно, и в четыре раза в стандартных климатических моделях. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Используя данные о ледяных кернах и спутниковые наблюдения, исследователи из Эксетерского университета, Немецкого аэрокосмического центра (DLR), Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, Даремского университета и Метеорологического бюро Великобритании рассмотрели тысячу различных сценариев будущей вулканической активности.

Моделирование показало, что воздействие вулканических извержений на климат, включая глобальную температуру поверхности моря, уровень моря и площадь морского льда, недооценивается, потому что текущие климатические прогнозы в значительной степени недооценивают вероятный будущий уровень вулканической активности.

Так, вулканическое воздействие недооценивается в климатических прогнозах на целых 50 процентов, в значительной степени из-за воздействия извержений небольшой силы. Однако даже при этом это воздействие не идет ни в какое сравнение с потеплением от антропогенных выбросов парниковых газов.

По словам авторов исследования, полный учет воздействия вулканов может помочь сделать климатические прогнозы более надежными. В настоящее время ученые используют модели, чтобы выяснить, может ли будущая вулканическая активность угрожать восстановлению антарктической озоновой дыры и, в свою очередь, способствовать относительно высокому уровню вредного ультрафиолетового излучения на поверхности Земли.