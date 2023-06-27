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18:36, 27 июня 2023Моя страна

Крупнейший завод шампанского в Дагестане начал по-новому собирать виноград

Завод игристых вин в Дербенте внедрил новую технологию сбора винограда

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Крупнейший производитель шампанского в Дагестане — Дербентский завод игристых вин — обновил технический парк и модернизировал процесс сбора винограда. Об этом сообщает ТАСС.

На предприятии впервые приступили к механизированной чеканке виноградного куста. В Минсельхозпроде Дагестана рассказали, что завод высокопроизводительный комбайн для уборки винограда, 17 межкустовых установок для обработки междурядий, 8 герметичных прицепов для транспортировки ягоды к месту переработки.

Машины предназначены для обрезки виноградной лозы традиционной и шпалерной систем посадки и уже задействованы на плантациях завода в селах Геджух, Мугарты, Вехний и Нижний Дарваг.

Завод игристых вин в Дербенте был основан в конце XIX века. Сейчас это один из крупнейших производителей шампанских вин в России.

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    Варвара Кошечкина
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