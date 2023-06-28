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11:44, 28 июня 2023Ценности

Кристина Асмус показала лицо без макияжа

Российская актриса Кристина Асмус показала естественную внешность

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 35-летняя знаменитость предстала перед камерой в белой майке с глубоким декольте. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в пышные кудри.

«Я встала с постели минут за 40 до этой фотографии. На мне никакого макияжа, я сама естественность. Ну, ладно, только чуть карандаша для губ, наращенные ресницы и еще этот доширак на голове», — подписала звезда пост, который набрал более 20 тысяч лайков.

В феврале Кристина Асмус высказала свою позицию на тему пластических операций и нарвалась на хейт в сети. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсетях, в описании к которой заявила, что любит свое лицо и тело. Кроме того, она раскритиковала мужчин, которые не принимают природную внешность своих возлюбленных.

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    Карина Черных
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