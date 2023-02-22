Кристина Асмус высказалась о пластических операциях и нарвалась на хейт в сети

Кристина Асмус призвала подписчиц не прибегать к пластике и нарвалась на хейт в сети

Актриса театра и кино Кристина Асмус высказала свою позицию на тему пластических операций и нарвалась на хейт в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость опубликовала новую фотографию, в описании к которой заявила, что любит свое лицо и тело. «Как это страшно — объективация женщины, отсутствие любви, неприятие себя. И как жаль, что нет операций по самооценке», — заявила она и раскритиковала мужчин, которые не принимают природную внешность своих возлюбленных.

Вдобавок артистка призвала подписчиц не прибегать к хирургическим вмешательствам. «Пожалуйста, не делайте с собой ничего! Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте врачей-менеджеров. Не разрушайте себя», — подчеркнула телезвезда и добавила, что здоровье важнее внешнего вида.

Однако многочисленные комментаторы не согласились с мнением актрисы, о чем высказались под размещенной публикацией. «Вам легко так говорить — вы молодая и цветущая девушка!», «Однобокое мнение», «Так говорят, когда природа не обидела!», «Каждый сам вправе решать, что ему делать со своим лицом и телом», — возмутились фанаты.

В декабре 2022 года Кристина Асмус и Гарик Харламов публично поссорились из-за общего дома. Во время съемок YouTube-шоу юморист рассказал, как в прошлом ему стало плохо в собственном коттедже. Он пошутил, что после развода оставил Асмус «облеванный и обоссанный» дом. В ответ на это актриса отметила, что на самом деле не получала имущество от комика.