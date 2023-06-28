Эксперт призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны

Юрист Сытенков призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны

Российские частные военные компании (ЧВК) не должны владеть тяжелым вооружением и применять его на территории страны, поскольку «это размывает монополию государства на насилие». Об этом в среду, 28 июня, в интервью «Ленте.ру» заявил юрист и политолог Максим Сытенков.

По словам эксперта, ЧВК должны работать только за границей — и только там получать оружие. На то, как может выглядеть легализация ЧВК в России, указывает зарубежный опыт. К примеру, самой известной американской частной военной компании Blackwater.

Ее бойцы действовали в Ираке и давали отпор пиратам в Сомали, но тяжелое вооружение они получали только по месту действия — за пределами США.

В ходе операции «Шок и трепет» на территорию Ирака зашла американская армия, которая выполнила там свои задачи, — лишь после этого туда вошли бойцы Blackwater. Тяжелое вооружение военные передавали ЧВК лишь при необходимости, при этом порядок такой передачи регулировался внутренними регламентами американского Минобороны. Максим Сытенков Юрист и политолог

Сытенков отмечает, что сегодня на Западе существует множество ЧВК и некоторым из них разрешено приобретать отдельные виды тяжелого вооружения — но хранится оно всегда за пределами той страны, к которой относится вооруженное формирование.

Подробности о том, что ждет российские ЧВК после мятежа «Вагнера», можно прочитать здесь.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подняла вооруженный мятеж в России. Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что после разговора с президентом Белоруссии Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории. После этого в Кремле уведомили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».