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12:39, 28 июня 2023Силовые структуры

Эксперт призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны

Юрист Сытенков призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны

Фото: Reuters

Российские частные военные компании (ЧВК) не должны владеть тяжелым вооружением и применять его на территории страны, поскольку «это размывает монополию государства на насилие». Об этом в среду, 28 июня, в интервью «Ленте.ру» заявил юрист и политолог Максим Сытенков.

По словам эксперта, ЧВК должны работать только за границей — и только там получать оружие. На то, как может выглядеть легализация ЧВК в России, указывает зарубежный опыт. К примеру, самой известной американской частной военной компании Blackwater.

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Ее бойцы действовали в Ираке и давали отпор пиратам в Сомали, но тяжелое вооружение они получали только по месту действия — за пределами США.

В ходе операции «Шок и трепет» на территорию Ирака зашла американская армия, которая выполнила там свои задачи, — лишь после этого туда вошли бойцы Blackwater. Тяжелое вооружение военные передавали ЧВК лишь при необходимости, при этом порядок такой передачи регулировался внутренними регламентами американского Минобороны.

Максим СытенковЮрист и политолог

Сытенков отмечает, что сегодня на Западе существует множество ЧВК и некоторым из них разрешено приобретать отдельные виды тяжелого вооружения — но хранится оно всегда за пределами той страны, к которой относится вооруженное формирование.

Подробности о том, что ждет российские ЧВК после мятежа «Вагнера», можно прочитать здесь.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подняла вооруженный мятеж в России. Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что после разговора с президентом Белоруссии Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории. После этого в Кремле уведомили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

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    Владимир Седов
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