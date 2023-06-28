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20:59, 28 июня 2023Силовые структуры

Россиянин привез из Испании гашишное масло и оказался под следствием

Жителя Твери задержали за гашишное масло, в его квартире нашли наркоплатанцию

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Правоохранители задержали 28-летнего жителя Твери, который попытался провезти из Испании гашишное масло, упаковав его в три пластиковые банки и разложив среди коробок с печеньем и шоколадом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сотрудники таможни обнаружили посылку, после чего мужчину задержали на выходе из почтового отделения. Таможенники решили провести проверку квартиры задержанного и нашли в одной из комнат наркоплатанцию с оборудованием для выращивания марихуаны. В результате они изъяли 400 граммов марихуаны, два куста и семена конопли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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    Варвара Митина
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